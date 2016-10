Družinska idila Koširjevih: skupaj zaradi otrok

Nekdanji smučarski as Jure Košir in Alenka sta se konec lanskega leta razšla in odšla vsak svojo pot. Govoric nikoli nista ne potrdila ne zanikala, tudi na zapise v medijih se nista odzivala. Alenka se je po dobrih 20 letih ljubezni z Juretom odselila v Ljubljano, družinsko vilo na Bledu pa je par prodal. Po razhodu Alenka in Jure tudi zavoljo svojih treh otrok, Anike, Aline in Jalna, ohranjata dobre odnose in sta ob tem odličen primer staršev, ki kljub ločitvi otrok ne obremenjujeta s svojimi nasoglasji in težavami, temveč skrbita, da je njuna družina vedno na kupu, otroci pa so srečni, zadovoljni in nasmejani.

