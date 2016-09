Družina Valič: Tekmovalni nismo bili nikoli!

Družina Valič ni povsem običajna družina, posebej ne njen moški del. Pravzaprav so vsi po vrsti že tri generacije uspešni igralci, voditelji, stand up komiki. Dva izmed njih, Iztok in Domen Valič, oče in sin, sta se znašla v istem projektu, priljubljeni romantični seriji Usodno vino, ki bo od 26. septembra znova navduševala slovenske gledalce. Vlogi sta jima pisani na kožo, Domen pa je ob tem razkril, kako bi se odrezal, če bi moral zaigrati svojega očeta. »Najlaže posnemam njegov ples, ker je res poseben, in to tudi rad počnem. Nimam pa njegove potrpežljivosti pri ribolovu. On kar čaka pa čaka, ampak tudi dočaka in ujame. Meni je to muka,« v smehu pove Domen. Tisti, ki ju dobro poznajo, pravijo, da sta si na odru zelo podobna. »V mojih očeh pa skozi Domnovo igranje dostikrat spregovori moj oče. Pa si rečem: 'To je pa naredil kot dedek.' In isto bi rekel za Vida. Čeprav so si vsi trije zelo različni na prvi pogled in po zunanji podobi, imajo v svoji igri in nastopu veliko skupnega. In to mi je vedno ljubo in v veselje. Talent in iskrivost, njuna prijaz-nost in srčnost in karizma, ko stojita na odru. V tem se vidi našega očeta in dedka. Podedovala sta humor in duhovitost, kar je velika dediščina,« je Iztok ponosen na svoja sinova.



Tekmujejo le za sladoled



Kot prava oče in sin ne moreta mimo tega, da se ne bi pošalila na svoj račun. Iztok prizna, da ima napake in da se zna tudi soočiti z njimi. »V zraku se znam zasukati kot mačka in prileteti na štiri noge,« pojasni, Domen pa ob tem pove, da je še danes prepričan, da je napake podedoval. »Zato jasno nisem sam kriv, on pa pravi, da jih nima,« pokaže na očeta. Prizna še, da se v določenih trenutkih zasači, da postaja podoben očetu, predvsem se to kaže v njegovem globokem razmišljanju in modrosti. Očeta občuduje tudi zato, ker ima avtoriteto. »Mene sicer nikoli ni pošiljal v kot, sem bil pa zraven, ko je to enkrat napravil v parku, in je šlo poleg našega še šest drugih sedet k drevesu,« pove v smehu. Tekmovalni niso bili Valičevi fantje nikoli. »Tekmovalnosti ni bilo niti med mano in mojim očetom Aleksandrom Valičem. Zakaj? Ker sem pač bolj ponosen na svojega očeta in on name. To se je preneslo na Vida In Domna,« je ponosen Iztok, Domen pa ga zbode: »Samo če je sladoled na mizi, navadno izgubim, ker ima oči doma samo eno zajemalko.«

