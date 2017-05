Družina Perko odkriva lepote sveta

Igralka in kaskaderka Tjaša Perko se je s svojim možem, smučarjem Rokom in sinčkoma odpravila na dolgo pot. Počitnice so izkoristili za raziskovanje lepot Floride, Dominikanske republike in New Yorka. Trije različni kraji in nepozabna doživetja so zaznamovala njihov potep. Mamica dveh fantov pravi, da ni enostavno potovati z najmlajšimi, saj nikoli ne veš, kako se bodo odzvali na določene okoliščine. Je pa toliko lepše spremljati njuno povezanost, ki je iz dneva v dan močnejša. »Pri otrocih ni odvisno od mene, s katero nogo se bodo zbudili, zato se moram vsakič znova sprijazniti z njunim razpoloženjem. Bo nasmejano jutro, dober dan in zaspan večer, bosta prijatelja ali bo še en dan tekme, kdo bo prvi, in dan otroškega ravsanja. Včasih se sploh ne zavedaš, koliko odtehta vrtec oziroma odhod v službo. Tukaj daleč od doma pa si … sam,« izpostavi nekaj dejavnikov, ki lahko sproščen rajski oddih hitro spremenijo v nočno moro. Pri Perkovih so tedni minili razgibano, predvsem pa vroče in polno novih, nepozabnih doživetij. Tjaša nam je v smehu še priznala, da je bilo to popotovanje in da bi ob vrnitvi domov potrebovala počitek.

