Drama Zorana Jankovića

Ljubljanski župan Zoran Janković ljubi najlepše mesto na svetu, Ljubljančani in Ljubljančanke pa so njegova druga družina. Tudi zato je vsako silvestrovo zanj poseben večer, ki ga najraje preživi v njihovi družbi in na odru, kjer vsako leto nazdravi z nastopajočimi in ponosno odšteva sekunde do polnoči. Žal se leto 2016 ni zaključilo tako.

Župana je namreč položila bolezen. Kot smo izvedeli, je moral zaradi pljučnice ostati doma, prav tako bo moral strogo mirovati še v prihodnjih dneh, saj je kristalno jasno, da z boleznijo, kot je pljučnica, ni šale.

