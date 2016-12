Drama v finalu: Matjaž v solzah, padel je udarec

Slab začetek, dober konec, pravijo. A tega ne bi mogli reči za Ljubljančana Matjaža Trobca, ki je bil eden največjih favoritov za zmago v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek. Gledalci so se namreč odločili, da mu sploh ne bodo dali priložnosti, da bi se pomeril v polfinalnem dvoboju ali v superfinalu, v katerem je zmagala Adriana Košenina.

Spoznanje, da je do finala prišel brez dvoboja, je bilo grenko, nato pa so ga oblile solze. Čustev ni skrival, ob vsem skupaj pa ga ni prevevala le žalost, temveč tudi jeza, ker mu je Slovenija obrnila hrbet. Matjaž je med oddajo novinarki Planet TV dal izjavo, tudi tam pred kamero ni skrival solz. Izvedeli smo, da je bil celo tako besen, da je z roko udaril v steno, nato pa je bil vse do konca oddaje tih in zamišljen.

Odsoten je bil tudi, ko mu je voditeljica Jasna Kuljaj proti koncu oddaje postavila vprašanje, a ga ni slišal, njegov pogled pa je taval sem ter tja.