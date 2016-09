Drama na kmetiji: kazen za predrzne tekmovalce

Kršili so pravila in bili kaznovani. Foto: Planet tv

Že v prvih dneh dela na kmetiji je prišlo do hudega kršenja pravil. Voditeljica Jasna Kuljaj je tekmovalcem sporočila, da naj bi nekdo izmed pribočnikov poprijel za delo. Vid se je kar sam javil, da je bil to on.

V svoj zagovor je povedal, da je zgolj hotel pomagati, da bi delo hitreje steklo. Ta zagovor pa ni kaj dosti pomagal. Za kazen je moral vladar Marjan določiti še pet tekmovalcev, ki ne bodo smeli poprijeti za delo pri tokratni tedenski nalogi.