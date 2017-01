Domen Valič: Sem zvesti oboževalec in nadloga

Le kdo ne obožuje legendarnega superjunaka Batmana? Tudi igralec in voditelj Domen Valič, ki po priljubljeni oddaji Slovenija ima talent nima časa za počitek, prisega na tega superjunaka, ki ga bomo v kinematografih lahko kmalu videli v novi različici, in sicer bo tokrat sestavljen iz lego kock. Domen, navdušen nad sinhronizacijo risank, glasu ni posodil glavnemu junaku, temveč njegovemu pomočniku. »Kristijan Ostanek je Batman, jaz pa sem zvesti oboževalec in nadloga Robin,« je navdušen igralec. Medtem ko je Batman resnoben in molčeč, je njegov pomočnik glasen in vzhičen, zato ne dvomimo, da se bo Domen v novi vlogi odlično znašel.

