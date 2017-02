Domen Valič se je spravil nad parkomate

Igralec Domen Valič je kot rojeni Ljubljančan obračunal s parkomati v glavnem mestu. Ti ga že dlje spravljajo ob živce, zdaj pa je z njimi tudi javno obračunal in pograjal odgovorne. »Draga moja Ljubljana, zakaj ob vsej dosegljivi tehnologiji parkomati ne vračajo denarja? To je grdo od tebe. Sploh ne bom vprašal, zakaj so bili pol leta, preden smo dobili evro, postavljeni parkomati, ki so sprejemali zgolj bankovce, in ne kovancev, in si kmalu za tem morala vse te naprave menjati tako, da so začele sprejemati tudi kovance. Odgovor je seveda jasen,« pravi Domen, ki v vsem vidi željo po zaslužku. Tudi pri drugih mestnih službah, zato v pomislek še dodaja: »Obisk tvojih uslužbencev, draga moja Ljubljana, mi je spet položil na pleča in prsi par vprašanj, na katera si bom odgovarjal, preden zaspim. Hvala, enako te imam rad kot ti mene,« je pomenljivo zaključil.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«