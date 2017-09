Domen Valič obudil staro ljubezen

Voditelj in igralec, a to še ni vse! Domen, mlajši od bratov Valič, se je vrnil v plesne vode. Za plesni spektakel Dance Amore je namreč napisal svoje prvo uradno besedilo, v predstavi pa se bo občinstvu poleg pripovedovalca predstavil tudi kot pretkani lastnik bara. Domen se bo v tej vlogi zagotovo odlično znašel, saj je že od mladih nog povezan s plesom. Trenirati je začel pri rosnih šestih letih, in sicer je šest let vztrajal v plesni šoli Urška, nadaljnjih sedem let pa je talent pilil v plesni šoli Fredi. Leta 2001 je s soplesalko Tjašo Vulič v kategoriji starejših mladincev dosegel drugo mesto na svetovnem prvenstvu v desetih plesih, bila sta državna prvaka, prav tako četrta na svetu v standardnih plesih. Ob vpisu na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo leta 2004 je treninge zaključil, saj so igralske strasti pogasile plesne, a njegov povratek dokazuje, da vendarle še niso ugasnile prav vse iskrice.

