Domen se bo otepal deklet, Peter potrebuje varnost

Brez ure rojstva lahko iz karte razberemo samo splošne poteze, a je vseeno že na prvi pogled jasno, da sta si naša športna zmagovalca značajsko precej različna. Peter ima močno poudarjeno znamenje device in raka s kančkom kozoroga. To pomeni, da je nekdo, ki je vesten, priden, prizemljen, vedno naredi domačo nalogo, ima ambicije in je pripravljen trdo garati, da se uresničijo. Nič mu ne pade z neba, ve pa, da če se potrudi, rezultati sledijo kot posledica treninga in lastnih prizadevanj. Zanimivo je, da v karti manjka element ognja – to ni nekdo, ki se zažene in zmaga, ampak nekdo, ki preudarno naštudira vsak korak svoje poti, preudaren je, strateški, vse dvakrat premisli, vlada mu razum in z nogami je trdno na tleh. Luna je v raku, v konjunkciji z Marsom – za vse to pa vendarle potrebuje veliko podporo družine in bližnjih, saj se za vsem zgoraj naštetim skriva precej občutljiv moški s potrebo po varnem in ljubečem družinskem gnezdu. Mars je v kartah športnikov pogosto poudarjen planet, tudi pri Petru je tako. In kakšne ženske so mu všeč? Venera je v tehtnici, zato mora biti njegova izbranka lepa, ženstvena, dobra poslušalka, ki ga zna uravnovesiti. Z Luno v raku je izredno pomembno tudi, da je topla, družinska, čustvena, nežna, si želi otroke in družino, lahko tudi kaj dobrega skuha, a je z Marsom hkrati dinamična, aktivna, morda tudi sama športnica.



Domen je drugačen. S poudarjenimi zračnimi znamenji veliko manj premišljuje, ampak gre za tistim, kar ga pokliče, stvari jemlje bolj zlahka. Družaben je, odprt, zgovoren in obdan s prijatelji. Luna je v vodnarju, skupaj z Neptunom in Uranom. Potrebuje svobodo, včasih je impulziven, nestanoviten, včasih zasanjan, stvari mora početi po svoje. Ne prenese, da ga kdo omejuje, lahko ga zanima mistika oziroma mu pogosto niha razpoloženje. Če zna umiriti svoje notranje viharje, lahko najde z Neptunom tudi veliko zaupanje, vero, ki mu je v pomoč na tekmovanjih. Z Marsom v tehnici je zelo uglajen, lahko bo kavalir. Pri njem je v raku Venera, kar pomeni, da mora biti njegovo dekle že v osnovi čustveno in nežno. S kvadratom na Jupiter je jasno, da mu oboževalk ne bo manjkalo, še otepati se jih bo moral. Z opozicijo na Neptun jih ne bo videl realno oziroma bodo morda one v njem videle samo zunanji blišč, lahko ga čaka kar nekaj platonskih ljubezni. Zanimivo je, da bo tista prava povsem drugačna od opisanega – svobodna, neodvisna, spontana, nenavadna, ekscentrična … Je pa treba poudariti še to, da ima Domen Luno v kvadratu s Saturnom, kar lahko nakazuje obdobja tesnobe, negotovosti in črnih misli. Potreboval bo veliko več podpore trenerja in domačih kot Peter, kadar bo podvomil o sebi in svoji poti. V drugi polovici prihodnjega leta ga sicer čaka sončni mrk na Jupitru, kar pomeni, da prihajajo veliki uspehi.

