Domen je vesel vseh Valičev

Na Pop TV to jesen ne bo manjkalo Valičev. Poleg bratskega tandema, ki bo vodil Slovenija ima talent, se bo Domen kot nov lik, uspešen in zapeljiv mladi menedžer Erik, pridružil očetu Iztoku Valiču v seriji Usodno vino. Domen je za Vikend povedal, da mu je oče o Usodnem vinu vnaprej povedal, da je pozimi v studiu hladno in da se snema zelo hitro. V družini Valič tudi sicer ne manjka igralcev, zato smo Domna vprašali, ali bo v prihodnje igral še s kom od sorodnikov: »Nisem še igral z Nino, Blažem, Daretom in Alešem, a bi z veseljem in upam, da enkrat bom. A še ne letošnjo sezono, toliko že vem. Z očetom pa imava že nekaj let predstavo Boksarsko srce, ki jo radi gledajo vsi, predvsem najstniki.«

Znana je seveda tudi družina Cavazza, najbolj oče Boris in sin Sebastijan, zdaj smo ju gledali, kako sta v oglasu kovala rime, sta pa tudi sicer že igrala skupaj. Ob premieri filma Nahrani me z besedami, v katerem sta igrala očeta in sina, je Boris za Vikend povedal, da sta skupaj v filmih igrala že prej: »Prvi je bil Čamčatka režiserja Mitje Novljana, drugi Kratki stiki Janeza Lapajneta in tretji Nahrani me z besedami. Včasih je mene v mladih letih igral tudi Damijan. No, potem pa je bil še neki dokumentarec o ljudeh, ki so gradili Vršič in jih je zasul plaz, tam je mladega mene igral Sebastijan.«

Poznamo tudi sestri, ki sta se igralskega poklica lotili z različnih koncev, Pia Zemljič je igralka, Barbara Zemljič pa režiserka, slednjo najbolj poznamo po filmu Panika, v katerem je igrala tudi Pia.

Znana je tudi bratsko-sestrska naveza Flego, Lorella in Andrea sta oba vajena soja žarometov, le da je ona zapisana modi, on pa glasbi. Nekoč smo na televiziji gledali tudi Evo Longyko, še danes pa na radijskih valovih poslušamo njenega brata Jureta Longyko.