Dolenjski pozdrav odhajajoči vinski kraljici

Prireditve se je v domači gostilni udeležil Jože Frelih (v sredini), častni občan občine Šentrupert in ambasador cvička, tudi soustanovitelj Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in Društva vinogradnikov Šentrupert. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ob izteku mandata lahko o 24-letni Maji Žibert z Bistrice pri Šentrupertu zatrdimo: Maja je v času svojega poslanstva, ko je bila predstavnica vseh treh vinorodnih dežel Slovenije, z ljubeznijo do vinogradniškega izročila postavila nova merila in pričakovanja od naslednic. Tudi zato so se v Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske, ta združuje 32 vinogradniških društev s skupaj več kot 5000 vinogradniki, odločili za posebno slovo od krone, ki so ga pripravili v Vinski kleti Frelih v Šentrupertu.

Maja je minulo leto strnila v tole misel: »Bilo je pestro, lepo in včasih tudi malo naporno.« Za njo je več kot sto promocijskih nastopov na prireditvah po državi in tudi zunaj naših meja, v tujini pa je videla, da imamo pri nas na tem področju še kar nekaj manevrskega prostora, da lahko voz napredka pomaknemo naprej. Maja, ki si je za protokolarno vino kraljice izbrala modro suho vino frankinjo premium, letnik 2015 Vinske kleti Krško, je s svojo preprostostjo, doslednostjo, čuječnostjo in predanostjo poslanstvu predstavljala vsa slovenska vina. »Čudovito si predstavljala vina vseh treh vinorodnih dežel in vseskozi v srcu nosila lik vinogradnika in vinarja, še posebno našega dolenjskega posebneža cvička,« je ob slovesu dejal Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, in ji hkrati čestital, ker je v tem času magistrirala na fakulteti za turizem ter vpisala tudi doktorski študij na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru, pred mesecem dni pa pridobila že drugi dveletni mandat prorektorice na Univerzi v Mariboru. Poleg promocije slovenskih vin je organizirala tudi dobrodelno prireditev, s katero so zbirali denar za društvo Žarek upanja, ki ljudem pomaga pri odvisnosti od alkohola. Namenili so ga otrokom družin, kjer so starši alkoholiki, otroci so tako lahko šli za dva dni na smučanje.

A krona vinske kraljice ni njena prva. »Ko se je naša Maja kot mlada vinogradnica leta 2014 včlanila v društvo, si nihče ni mislil, da bo še v istem letu na 42. tednu cvička v Kostanjevici na Krki prepričljivo premagala vse tekmice in postala 16. cvičkova princesa. Promovirala je naš cviček, vino iz najžlahtnejših vinskih trt, ki rastejo v Posavju, vino, ki ga njegovi častilci imenujemo posebnež. Maja ga je znala na nastopih predstaviti na svoj način. Prijazno, razumljivo, spoštljivo, včasih tudi šaljivo, predvsem pa vedno na visokem kulturnem nivoju,« je dejal Toni Bulc, predsednik Društva vinogradnikov Mokronog, in opozoril, da je že kot cvičkova princesa, na izboru je presenetila z znanjem kar šestih svetovnih jezikov, organizirala dobrodelno prireditev z naslovom Naj spregovori srce, denar pa namenila štiriletni deklici, ki je potrebovala pomoč. In ne glede na to, kam jo bo peljala življenjska pot, bo zagotovo še naprej širila kulturno uživanje vina kot žlahtne pijače, zato lahko zaključimo z njeno mislijo: naj bo vino ljubezen, naj bo resnica, naj bo veselje, naj bo zdravje in hvaležnost.

Zagotovo bo zraven tudi pri prihajajoči prireditvi, 46. tednu cvička, ki bo konec maja, tokrat v Šentjerneju, kjer bo posebna pozornost namenjena prav mladim vinogradnikom. »Na zadnji seji upravnega odbora zveze smo letošnje leto razglasili za leto mladih vinogradnikov in vinarjev. Struktura vinogradnikov se namreč stara in naše vrste je treba pomladiti,« je opozoril Jurak, vinogradništvu, sploh manjšim vinogradnikom, razmere niso ravno naklonjene in predvsem manjši vinogradniki še vedno opuščajo obdelavo vinogradov, ta trend pa bodo z določenimi aktivnostmi na zvezi poskušali zajeziti.