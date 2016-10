Dojila bi rada najmanj leto dni

Iris Mulej še nikoli ni bila tako srečna! Četudi ima bioritem povsem obrnjen na glavo, je veselje pri hiši nepopisno prav zaradi Isabelle. In ker je oktober tudi mesec dojenja, nam je zaupala svoje izkušnje. Pravi, da vestno skrbi, da ima njena deklica dovolj materinega mleka. »Dojenje je bilo zame že od nekdaj nekaj zelo lepega, naravnega in pomembnega, saj čustveno in fizično povezuje otroka in mater. Zdaj, ko sem postala mamica in se z Isabello lepo in brez težav dojiva, je ta občutek še močnejši in je zame poleg nosečnosti ter materinstva ena najlepših izkušenj v življenju,« je prepričana Iris, ki se je že med nosečnostjo želela čim bolje pripraviti na dojenje.

