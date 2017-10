Dobro jutro, dober dan in encijan

Milijonkrat slišim, kako so številna jutra za številne pravzaprav jutra kot vsaka. Zvok budilke (no, tisti, ki jo še imajo, sodobne budilke so tako ali tako že piskajoči pametni telefoni, ki so prav tako nadležni kot omenjene budilke), naglica, pogled na uro, spet naglica, pa spet pogled na uro, zamujanje in v končni fazi pomanjkanje časa za najbližje.

No, morda si povrhu še opečemo prst, ko pripravljamo zajtrk za tiste, ki se šele prebujajo, se zaletimo v napol priprta kopalniška vrata … In tako skoraj vsako jutro; ki nam pokvari dan.

Strokovnjak za karierno svetovanje Andrew G. Rosen pa je razkril preprost način, kako v le dveh sekundah narediti delovni dan manj stresen. Trdi, da je za to najbolj pomemben stik s sodelavci. Z njimi ni treba kramljati v nedogled, dovolj bo že, da jih zjutraj ob prihodu v službo pozdravite. Vsak svoj dan v službi začne z ritualom. Za nekatere je to skupna kavica, drugi najprej pregledajo pošto, tretji preberejo novice. Vsi pa bi morali, tako Rosen, najprej pozdraviti vsakega, ki ga srečajo v pisarni. Tako se bodo počutili bolje, boljše volje bodo tudi sodelavci, saj mnogim preprosti besedici dobro jutro dasta vedeti, da jih sodelavci cenijo. S tem vsi pridobijo in dan je takoj lepši, vpliva pa tudi na produktivnost. Toliko bolj, kadar je šef tisti, ki pozdravi podrejene. Vendar je to le del neke jutranje zgodbe.

No, so pa tudi tisti, ki na glas poudarjajo, da bi morali več seksati zjutraj, za dobro jutro, saj ima seks številne pozitivne učinke na naše telo. Strokovnjaki ugotavljajo, da se boste po jutranjem seksu počutili bolj seksi, bolj zapeljivi in zato tudi lepši. V nov dan pa boste odhiteli nasmejani in dobre volje.

Je pa res, da številni zjutraj ne odhajajo (več) v službo, ampak ostajajo doma. In njih prvo opravilo, poleg kuhanja kave, je tudi vklop televizijskega sprejemnika, kjer jih pričaka oddaja Dobro jutro. Vse resne televizijske postaje jo imajo in bolj ali manj so si podobne.

Radijske, še posebno tiste, ki prihajajo iz studiev na Tavčarjevi, pa so zgodba zase. Na 2. programu slovenskega radia, se zdi, so v glavnem sami sebi namen, duhovičenja, ki ga je nemalokrat le stežka razumeti, ne (z)manjka. Servisnih informacij pa le za ščepec. Kot da ne obstajajo. In namesto nasveta, kako si polepšati dan, bum, takoj v glavo – politika. Žalostno.

Nacionalkina teve oddaja Dobro jutro pa je – se mi zdi – poseben košček jutranjega mozaika. Ne bi si upala trditi, da gre res za izčrpne in kakovostne servisne informacije, saj se mi zdi, da bi morale biti še bolj izčrpne, a večinoma navedba drži. Še posebno v tistem delu, ki nam prikazuje koristne nasvete in raznolike razvedrilne vsebine.

Pravzaprav je prav prijetno pogledati, ko nas teve ekipa seznani z obiskom v tem ali onem mestu in z njegovim utripom. Zdi se mi, da pa je del z domnevno znanimi Slovenci odveč. Vsaj tak, kot ga je bilo nekajkrat videti. Npr. takrat, ko je s svojim mobilnim telefonom (hm, v kakšni večerni oddaji iz istega studia slišimo, da so nam mobilni telefoni uničili življenje in nas prikrajšali za marsikateri trenutek) posnel in razkril svoje jutranje rituale pevec Modrijanov Blaž Švab; (le kaj bi slovenske TV brez Švaba, se včasih sprašujem).

Zagotovo pa so stalnice dobrih juter rubrike gledalcev: zdravstveni, pravni in drugi nasveti, tudi o medosebnih odnosih, reševanje jezikovnih dilem, spoznavanje zdravilnih rastlin sveta v domači lekarni, obiski najlepših vrtov gledalcev, kuharski recepti za vsak okus in žep...

Je pa res, da so ta jutra včasih narejena tako, kot da le izpolnjujejo normo ustvarjalcev. Gledalcev pa kot da ni. Včasih, pravim, ampak dejstvo ostaja, oddaja je še vedno ena nacionalkinih paradnih in bolj (če že ne najbolj) spremljanih. Ko bi le še kakšna podobna obstajala oziroma bila ustvarjena v »ustvarjalnih delavnicah« na Kolodvorski 2–4.

Starejši so mi povedali, da je menda nekoč obstajal svojevrstni jutranji pozdrav, ki se je glasil »Za dobro jutro, za dober dan en encijan«. Morda se ga res še kdo spomni, a brskanje po arhivu kaže, da je nemara »nekaj res bilo na omenjenem encijanu«. Encijan, botaniki mu pravijo svišč, nam namreč pomaga, kadar smo črnogledi in nas že manjše ovire na poti zaustavijo in nam vzamejo pogum. Prepričajo nas, da nima smisla nadaljevati, saj se ne bo dobro končalo. Potrebujemo ga, kadar dvomimo, smo potrti, malodušni, pričakujemo negativno. Tisti, ki se na te zadeve menda spoznajo, še pravijo, da nam encijan vrača vero in zaupanje vase in v lepše nadaljevanje dneva.

image_13905_0.jpg: Encijan FOTO: DIANA ZAJEC



image_13905_1.jpg: Brez kuhanja že za dobro jutro ne gre več. FOTO: ŠPELA ANKELE