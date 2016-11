Dobra čarovnica Alenka Tetičkovič: 14 predstav v enem tednu

Po predstavi je po gledališču dišalo po golažu, saj ga tudi v predstavi čarovnica in živali kuhajo. Pojedli so ga na druženju po predstavi. Foto: Urška Boljkovac

Bi se gnetli na tej metli? je zgodba o votlih strahovih ter o pomenu prijateljstva, ki je pred dnevi v Lutkovnem gledališču Ljubljana navdušila male in velike. Junakinja predstave je, čeprav se sliši čudno, dobra čarovnica. Igra jo Alenka Tetičkovič, ki nam je zaupala, da je v vlogi našla del sebe. »Če bi bilo več dobrih čarovnic, bi bilo marsikaj lepše. Dobrih čarovnic, ki sprejmejo vse na svojo metlo in rešijo situacijo, četudi s kakšnim čudežem,« nam je povedala in zaupala, da je njen urnik precej natrpan in da se trenutno ukvarja večinoma z vlogo čarovnice. Ima namreč kar 14 predstav v enem tednu. Ker pa je Alenka mamica dveh otrok, je to obdobje tako zanjo kot tudi za njeno družino precej pestro. »Zahvaliti se moram vsem, ki so mi priskočili na pomoč glede otrok, saj vemo, da smo v času največjih viroz. Zelo je naporno, toda tolažim se, da bom imela čez dva tedna krajši premor, pa še poleti bomo šli na morje,« nam je še povedala vedno nasmejana Alenka.

