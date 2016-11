Do lepega nasmeha brez čakanja in astronomskih stroškov

Javno zobozdravstvo v Sloveniji že dolgo pomeni dolge, predolge čakalne vrste, v primeru zobne protetike in naprednejših rešitev pa tudi precejšnje stroške, saj obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje pokrivata samo najosnovnejše zobozdravstvene storitve in material. Pri zasebnikih pa sicer ne boste dolgo čakali v vrsti, toda cene kompleksnejšega zdravljenja in popravil se pri njih lahko povzpnejo v astronomske višine.



Smejte se! Končno bo nekdo strokovno, hitro in cenovno ugodno poskrbel za vaše zobe.

Kaj prinaša zavarovanje Dental?

Z novim specializiranim zobozdravstvenim zavarovanjem postane vrhunska zobozdravstvena storitev bistveno dostopnejša, saj zavarovancu zagotavlja:

· ugodne cene za zobozdravstvene storitve in material,

· strokovno obravnavo v najsodobnejši zobozdravstveni kliniki,

· brezplačen letni pregled zob z ortopanom,

· izplačilo zavarovalne vsote v primeru raka ustne votline idr.







Po lep nasmeh v sodobno kliniko v Zagrebu

Za izvajanje storitev zavarovanja Dental se je Vzajemna povezala z izkušenim pogodbenim izvajalcem Ars Salutaris iz Zagreba. Ta z več kot 100 zaposlenimi poskrbi za celovito storitev zobozdravstvene nege. Poliklinika ima lasten laboratorij z več kot 15-letnimi izkušnjami v izdelavi najsodobnejših zobnih nadomestkov in tudi lastne nastanitvene kapacitete (tri zvezdice) za paciente, ki morajo dlje časa ostati v Zagrebu.

Brez čakanja in po dostopnih cenah

Zavarovanje Dental vam zagotavlja strokovno obravnavo na enem mestu, in to praktično takoj, brez nepotrebnega čakanja. Za vrhunsko storitev in material pa boste plačali bistveno manj, kot bi plačali v Sloveniji.



*Primerjalne cene stroškov v Sloveniji so narejene na osnovi cenikov osmih izvajalcev, pri čemer je lahko kakovost uporabljenih materialov pri posameznih izvajalcih precej različna. Ars Salutaris, pogodbeni izvajalec storitev zavarovanja Dental, pa se zavezuje k uporabi izključno materialov vrhunske kakovosti.