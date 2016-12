DJ Umek letos prvič pred domačim občinstvom

»Nastopanje pred domačim občinstvom je vedno vsaj malce posebno, saj je na plesišču veliko prijateljev, znancev in najbolj zvestih podpornikov,« nam je pred 10. Ritmom mladosti zaupal Uroš Umek, ki ga javnost pozna tudi pod umetniškim imenom DJ Umek. Nastop pred 12.000 žurerji je nekaj posebnega tudi zato, ker je to njegov edini domači nastop letos, pa še v začetku veselega decembra, ko so ljudje še posebno dobro razpoloženi in se to čuti tudi na plesišču. »Prvič nastopam v naši največji dvorani, ki je poleg tega zelo blizu mojega doma. Pa super je biti del take zgodbe s Siddharto in Big Foot Mamo, Filatovim & Karasom ter drugimi nastopajočimi,« dodaja. December je za našega najboljšega didžeja zelo pester, in sicer ga je letos začel v Tokiu, ki ga vedno rad obišče, tokrat pa si je tam ob nastopu privoščil tudi nekaj prostih dni. »Prestregli ste me ravno po nastopu na Kitajskem, po Stožicah pa me čaka še nekaj špilov v Evropi. December bom zaključil z novoletno turnejo po Avstraliji, od tam pa letim na dva nastopa na razvpiti festival BPM v Mehiki, vrhunec turneje po Severni Ameriki pa bo Groove Cruise iz Miamija do Karibov in nazaj,« nam je še zaupal svoje praznične načrte.

