Devet tednov po poroki priznal, kolikokrat ga žena »butne«

Devet tednov po poroki Alenke Mirt in Kamenka Kesarja se je mladoporočenec na ženini strani Alenkamirt.si razpisal o tem, kaj se je spremenilo, odkar je poročen. Med drugim tudi o tem, kako je zdaj videti akcija v postelji.

»Ne moledujem več za seks. Saj sva poročena. Zdaj zvečer stisnjeno in negibno ležim na robu preširoke postelje in čakam, da se spomni name. Če se ne spomni name, se tako dolgo obračam, da po**zdi in zasika 'Kaj je? Bi rad seksal?'. Da, srčece moje, najlepša moja, hvala, ker vprašaš.«

Očitno pa ga skrbi tudi, da žena za volanom večkrat kaj spregleda. Recimo to, da je drugemu udeležencu v prometu podrsala avto in priznala, da »ni nič čutila«. Zato je Kamenko moral najti rešitev: »Odkar vem za to, ženo vsakič med večerno akcijo najprej vprašam, če kaj čuti. Dokler ne potrdi, se ne premaknem.«

Kaj pa na to pravi novopečena nevesta? »Pa dobro, no. Zdaj bodo vsi vedeli, kolikokrat ga butnem,« je pripomnila na twitterju.