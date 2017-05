Desne roke slovenskih politikov: seksi, mladi in uspešni

Slovenski politiki so tisti, ki so vedno v ospredju in pod drobnogledom javnosti, vendar za njimi in ob njih stojijo ljudje, ki skrbijo za to, da tako komunikacija kot tudi vse ostalo pred in za kamerami gladko teče. Asistenti, tiskovni predstavniki, nekateri jim pravijo tajniki, so tisti, zaradi katerih je življenje politikov lažje. Poiskali smo postavne, čedne in zanimive mladce, ki so veliko več kot le tajniki, najbolj znan med njimi, Jernej Pavlič, pa nam je zaupal, da ga ta oznaka moti. »Gre za bistveno razliko v delu in nalogah. Ampak ne obremenjujem se s tem. Veliko raje sem tajnik ženske kot moškega,« nam je povedal. In kdo so drugi postavni mladeniči, ki politikom stojijo ob strani?

