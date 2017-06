Desetnica Vinku Möderndorferju

Strokovna žirija, v kateri so bili Klarisa Jovanović, Jana Kolarič (predsednica), Ifigenija Simonovič, Ivo Stropnik in Suzana Tratnik, je letošnjo stanovsko nagrado za otroško in mladinsko književnost desetnica podelila Vinku Möderndorferju za roman Kit na plaži, v katerem sledimo tegobam odraščanja, ki pestijo 14-letno Niko, ter njenemu soočanju z dejstvom, da ima mlajši brat Igor downov sindrom. Letošnji nominiranci za nagrado desetnica so bili Milan Dekleva, Niko Grafenauer, Neli Kodrič Filipić, Nataša Konc Lorenzutti, Vinko Möderndorfer, Saša Pavček, Sebastijan Pregelj, Bina Štampe Žmavc, Anja Štefan in Janja Vidmar.



Vinko Möderndorfer je desetnico prejel že leta 2014 za svoj prvi mladinski roman Kot v filmu. Društvo slovenskih pisateljev nagrado desetnica podeljuje od leta 2004, vedno maja.

