Desa Muck: ljubezen zdravi vse bolezni

Močna osebnost Dese Muck je vsega občudovanja vredna. Na svojem primeru nam vedno znova kaže, kako se učiti iz vzponov in padcev. Njenim besedam je treba prisluhniti, čeprav se je dolgo zapostavljala, ker je pozornost, energijo in ljubezen raje usmerjala v ljudi okoli sebe, prijatelje, družbo, hčerke. Je zelo posebna oseba, ki je vsa ta leta čistila karmo, morda karmo svojih staršev, vse dokler ni bila pripravljena za ljubezen svojega življenja. Ta se ji je zgodila v obdobju, ko jo najbolj potrebuje, na jesen življenja. Četudi se ne pojavlja veliko v medijih, jo moramo ljudje ohranjati, se je spominjati, jo brati in poslušati, saj nam da misliti, da ni pomembno, kdo smo, temveč kaj počnemo. Nikoli ni obsojala drugih in redko kdo jo je vprašal, ali kaj potrebuje, če ima za jesti, je morda že plačala položnice. Živela je vlogo bojevnice, vse dokler ni prišla ljubezen kot največja nagrada. Desa nam s tem sporoča, da lahko začnemo živeti na novo šele po šestdesetem in da ljubezen ni materialna dobrina. Svoje poslanstvo o spreminjanju pogledov na življenje bo nadaljevala tudi v letu 2018, in čeprav je že prešla fazo poroke, si bo morda prav letos s svojim dragim Igorjem Blažino izmenjala zaobljube. Vsak človek lahko najde srečo, zato ni vredno obupati, sporoča vsestranska umetnica, pri tem pa uteleša dejstvo, da ljubezen zdravi vse bolezni in zamere.

