Denisa Toplaka doletela nova tragedija

Pred štirimi leti je zmagovalec prve sezone resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Denis Toplak po bitki z zahrbtno boleznijo izgubil mamo, a videti je, da njegovim težkim življenjskih preizkušnjam še ni videti konca. Minuli teden je namreč pri 87 letih umrl njegov ljubljeni dedek Ivan. Žalost je toliko večja, ker je bil prav Denis ob njem v zadnjih urah, dedek je umrl ponoči. Denis nam je zaupal, da je zadnje mesece povsem sam skrbel za hudo bolnega Ivana, in ni skrival razočaranja nad tem, da so dedku vsi drugi obrnili hrbet, ko je najbolj potreboval ljubezen in nego. Denisov oče se je pred tremi leti odselil k novi partnerici, brat živi v Mariboru, Denis pa sam biva v družinski hiši zraven tiste, v kateri je živel dedek. Roke je od njega dvignila tudi Denisova teta, očetova sestra. Ker sta lastna otroka nad očetom obupala, se je Denis odločil, da bo vse breme prevzel nase. »Avgusta je zbolel za pljučnico. V bolnišnici je bil en mesec in vsi so mislili, da bo umrl. Kljub težkemu stanju se je izvlekel. Na obisk sem hodil dvakrat na dan in ga hranil. Celo medicinske sestre so mi povedale, da sem edini, ki ga je obiskoval,« se spominja Denis. Nato je prišel dan, ko je moral ljubljeni deda, kot mu je pravil, v domačo oskrbo. »Ne oče ne teta nista želela slišati za to, da bi skrbela zanj,« je razočaran Denis, ob tem pa poudari, da je teta dedka pogosto obiskovala, ko je bil povsem zdrav in je zmogel sam skrbeti zase.



Sam za vse



Nato je sodu izbilo dno spoznanje, da je dedek ostal brez privarčevanega denarja. Teta, ki je imela pooblastilo, je namreč izpraznila njegov račun, ko je bil v bolnišnici. »Prikriti je želela vse dvignjene zneske, ob tem je trdila, da ni dobila nobenega denarja,« je še vedno osupel Denis, ki je za dedka skrbel več kot dva meseca, mu pripravljal zajtrk in večerjo ter poskrbel, da so mu pripeljali kosilo. »Ponoči sem spal ob njem, saj je moral večkrat na stranišče, potem pa se je položaj poslabšal in je dobil še epileptične napade,« se spominja težkih noči, ki so dedka povsem izčrpale. Čeprav je sam skrbel za vse, se ni s tem nikoli hvalil, žalosti ga le, da sta očeta zapustila sin in hči. Slednja po Denisovih besedah na očetov pogreb sploh ni prišla, o denarju pa molči. »Hvaležna bi mu morala biti, saj je očetu zapustil vso zemljo, hčerki pa denar, ko pa ga je dedi nujno potreboval, ga ni želela vrniti. Ne oče ne teta me nista nikoli poklicala in vprašala, ali z dedkom kaj potrebujeva.« Zgodba o starosti, trpljenju in žalosti ima grenak priokus, se bo pa zato Denis vedno rad spominjal dedka, ki je bil eden njegovih največjih zaveznikov. In vso dobroto in ljubezen mu je Denis zadnje mesece njegovega življenja tudi povrnil.

