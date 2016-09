Denis Toplak ve, kako do zmage

Pred dvema letoma je zmagal v resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek. Marsikdo mu je očital, da ni bil pošten in da je do zmage prišel z zvijačami, a se Denis Toplak ne zmeni za zlobne jezike. V žep je pospravil glavno nagrado, kar pomeni, da je očitno ubral pravo pot in se posluževal odlične taktike, saj ga tisti, ki se prijavljajo v šove, ustavljajo in sprašujejo, kako priti do zmage. »Veliko ljudi mi je pisalo, da so sprejeti na avdicije, in spraševali so, kako in kaj. Nazadnje je bil celo pri meni doma Samo Esih, ki ga lahko trenutno gledamo v tretji sezoni. Meni se zdi smešno, da me sprašujejo za nasvete, a očitno pomagajo,« nam je zaupal prvi zmagovalec Kmetije: Nov začetek.

