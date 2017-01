Denis Toplak: Napisal bi knjigo o spolnih odnosih

Kako se začne vaše jutro?



Moja jutra so bila zadnje tri mesece videti tako, da sem že ponoči malo spal, saj sem spal z dedijem. Okrog sedmih zjutraj sem se zbudil, nato sem ga oblekel, naredil zajtrk in skuhal kavico, ob kateri sva poklepetala. Žal dedija ni več in moja jutra so zdaj povsem drugačna, nekoliko samotna in žalostna.



Kaj je pisalo v zadnjem SMS-sporočilu, ki ste ga dobili?



Ali prideš zvečer na nogomet?



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O družini.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ob smrti dedka.



Kako dolgo je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj?



Slabi dve leti. Mislim, da sem bil kriv jaz. Mladost je norost.



Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?



Pogled, postava, predvsem pa se osredotočam na zadnjico.



Ste imeli kdaj oboževalko, ki vam je povzročala težave?



Oboževalk je bilo veliko, da bi mi katera povzročala težave, pa se ni zgodilo.



Kateri trač, ki je govoril o vas, vas je nazadnje nasmejal?



Članek, v katerem so bile fotografije, na katerih sem razgaljen, in popolnoma lažniva vsebina. Ob tem pomislim, kateri debil je mislil, da me bo s tem prizadel …



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem ste se pogovarjali?



S prijatelji se dobim vsak dan. Pogovor teče o dekletih in športu.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Napisati knjigo, ki bi govorila o mojih spolnih odnosih. Ampak si ne upam. (smeh)



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Plačal sem dohodnino, ki je krepko presegala 3000 evrov. Bravo, Slovenija!



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Šel bi v banko in na svoj račun nakazal zajeten kupček denarja.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



Deskanja na snegu …



Kako pogoste se ukvarjate s športom?



Redno. Pozimi sicer malce manj, denimo štirikrat na teden, poleti pa vsak dan.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



V osnovni šoli sem iz petega nadstropja na ravnateljičin avtomobil vrgel vodni balon. Razbil sem zadnje steklo, nato pa sem ga lahko samo še pometal iz prtljažnika …



Najbolj neprijetna situacija, v kateri ste se znašli?



To žal ni za v javnost. (smeh)



Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?



Najboljši so bili rojstni dnevi, ko sem komaj čakal na prihod prijateljev. Seveda so bila tudi darila tista, ki so me razveselila, na koncu pa še torta.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Po mamini smrti. Tudi kuhinja mi ni bila več tuja.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite v posteljo?



Zelo pozno. Tuš, umivanje zob, v postelji pregledam facebook, instagram snapchat in nato zaspim.

