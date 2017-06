Denis Porčič o poletju s starejšo: Nikoli več je nisem videl

Borec in raper, po novem pa tudi plesni zvezdnik Denis Porčič - Chorchyp, se še vedno rad spominja poletij, ko je nastopal s hiphop skupino Kocka. »Takrat smo 'harali' naokrog. Vedno se nam je veliko dogajalo,« se glasbenih poletij spominja v smehu in priznava, da so jih dekleta in ženske takrat precej oblegale. »Najbolje je bilo, ko nas ljudje niso prepoznali, zagotovo pa so najboljši tisti spomini s koncertov.« Zanj je bilo nepozabno tudi poletje na Debelem rtiču. Pri dvanajstih letih je namreč spoznal dekle, ki je bilo nekaj let starejše od njega. »Prva mi je dala odrasli poljub, jaz pa sem še en mesec sanjal o njem. Nikoli več je nisem videl, a sem vso mladost upal, da se bova še kdaj srečala. No, to se ni zgodilo,« nam je zaupal Denis.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«