Denis Porčič je ponosni lastnik desetega tatuja

Profesionalni borec, trener borilnih veščin, glasbenik in zvezdnik šova Zvezde plešejo ima kar nekaj telesnih poslikav, a teh ni po njegovem mnenju nikoli preveč. Pred kratkim si je dal pri mojstru Davidu Kobalu, prijatelju iz mladih let, narediti deseto po vrsti – tigra z japonskim napisom. »Ta pomeni moč, modrost, čast in spoštovanje, kar je tudi moto mojega kluba,« nam pomen novega tatuja pojasni Denis. Umetnina je nastajala dobri dve uri, vendar ta zagotovo ne bo zadnja. »V načrtu imam na svoje telo prenesti še kakšno svoje razmišljanje in filozofijo,« skrivnostno doda Denis.

