Denis in Lara: zaradi solz prekinili snemanje

Da si tekmovalca prve sezone šova Kmetija: Nov začetek in komentatorja oddaje Brez cenzure Denis Toplak in Lara Goršek Kos nista naklonjena, ni nobena skrivnost. Pred dvema letoma sta se v šovu ničkolikokrat sprla, zbadata pa se še danes. Predvsem Denis je tisti, ki Lari pogosto stopi na živec, pred nekaj dnevi pa je njuno večno tleče sovraštvo doživelo vrhunec. Denis je namreč Laro pred kamerami spravil v jok, zadeva pa je bila tako resna, da so morali ustvarjalci oddaje prekiniti snemanje. Temperamentna kmeta iz prve sezone sta voditeljico Špelo Grošelj precej zmedla, Lara pa si je vzela pol ure zase in obnovo maske. Kot smo izvedeli od dobro obveščenih virov, se svetlolaska Denisu izogiba v velikem loku, ob tem pa pazi, da nikoli nista sama v istem prostoru.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.