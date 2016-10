Denis Avdić srečal samega sebe

Veliki zabavljač, radijec in eden najbolj znanih Bosancev v Sloveniji Denis Avdić je pred dnevi doživel presenečenje, ki je še njega pustilo odprtih ust. Denis, ki ob jutrih zabava radijske poslušalce s takšnimi in drugačnimi šalami, tudi na svoj račun, je namreč spoznal Denisa Avdića. Ne, ni šala. Njegov soimenjak je sicer 11 let mlajši od radijca, sta se pa Denisa že na prvi pogled odlično ujela in si, da bi se prepričala, da ne gre za potegavščino, pokazala osebni izkaznici. »Pa sem rekel, da bom enkrat samega sebe srečal,« je v svojem slogu srečanje komentiral bolj znani Avdić.

