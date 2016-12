Denis Avdić si za božič želi asfalt

NAMESTO IGRAČ BALETNI COPATKI

Balerina in žirantka v oddaji Slovenija ima talent Ana Klašnja si letos želi predvsem to, kar je za večino ljudi najpomembnejše. »Tisto, na kar pozabljamo, ko ga vsi imamo. Da bi bili vsi zdravi.« Letošnjih praznikov se Ana še posebej veseli, saj je to njen in Mihov prvi božič s sinom Jašo. »Vsako leto bodo prazniki še pomembnejši in še bolj se jih bomo veselili, saj otrokom to zelo veliko pomeni , in prav je tako,« nam je zaupala. Prijateljice bo obdarovala s kozmetiko, tiste, ki so že mamice, pa bodo zagotovo dobile kaj, kar bo prišlo prav tudi njihovim malčkom.

