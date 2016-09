Denis Avdić priznal: ob misli na Piko Božič raziskoval telo

Skoraj ni moškega, ki v puberteti in adolescenci ne bi sanjaril o kakšni svetovno slavni seksi zvezdnici. Pred leti je moško domišljijo najpogosteje burila prsata svetlolaska, legendarna seks ikona Pamela Anderson, na slovenskih tleh pa so moški pred približno petnajstimi leti vzdihovali za Piko Božič, ki se je pred leti poslovila od odrov. Nekoč izjemno seksi pevka, ki se je pozneje posvetila materinstvu in gospodinjstvu, je pred leti očarala tudi radijca in voditelja Denisa Avdića, ki še danes brez zadržkov prizna, da je bila Pika glavni lik njegovih najbolj divjih fantazij. Ob tem brez sramu pove, da je bila Pika na vrhuncu kariere huda mačka in da je ob misli nanjo pogosto raziskoval svoje telo.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«