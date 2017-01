Denis Avdić napovedal maščevanje

Denis Avdić se je po štirinajstih dneh dopusta vrnil v studio. Sodelavci so pogrešali njegove šale, prav tako poslušalci. In čeprav si je Denis v dveh tednih nabral novih moči, mu je prijatelj Rado Mulej nekega jutra priredil precej neprijetno presenečenje. Radijec namreč ob delovnikih vstaja zelo zgodaj, okoli četrte ure zjutraj, zato ni bil prav nič vesel, ko ga je Mulej na dopustu, ko si je lahko privoščil poležavanje, vrgel iz postelje. »Na polno je razbijal po vratih. Ana je vstala in se ustrašila, jaz pa sem ji v sekundi povedal, da so zagotovo z radia. Vedel sem,« je povedal Avdić. Tistega dne ga je namreč v studiu nadomeščal Mulej. »Še žal mu bo,« je napovedal Avdić, ki je razkril še, da si je njegova družinica med dopustom privoščila veliko crkljanja. V isti postelji namreč spijo vsi trije – Denis, njegova Ana in skoraj štiriletni Tim.

