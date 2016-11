Denis Avdić in Miro Cerar: srečanje, ki ga ne bosta pozabila

Veliki šaljivec in radijec Denis Avdić je pred nekaj dnevi doživel srečanje, ki ga ne bo tako zlahka pozabil. Pa ne s komerkoli, temveč s samim predsednikom vlade Mirom Cerarjem! »Mislim, da sem edini človek v zgodovini, ki je predsednika vlade, premierja, spoznal s tičem v roki,« je v smehu povedal Avdić. Premier se je namreč pred obveznostmi na radiu in sestankom z Boštjanom Romihom želel olajšati, na stranišču pa je srečal Avdića. »Med lulanjem se obrnem, ga zagledam in mu rečem, da si nisem predstavljal, da se bova takole srečala,« Avdić še danes ne more zadržati smeha. Premier mu je ob tem odvrnil, da on tudi ne, Avdić pa je v svojem slogu dodal: »Saj bi vam dal roko, pa je še zasedena.«

