Denis Avdić dva meseca na dopustu

Priljubljeni radijski voditelj Denis Avdić, ki je v zadnjih letih na svoja pleča prevzel tudi številne televizijske in gledališke projekte, je bil menda zadnje mesece na robu izgorelosti. Utrujenost je terjala svoj davek, zato se je odločil za daljši dopust, da bi si zbistril misli in preživel čas z družino. Medtem pa so se pojavile govorice, da naj bi imel Denis vsega dovolj in da naj bi se zato odločil, da nič več ne bo vodil priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas. To po naših informacijah ne drži. Denisovim domislicam se bomo v četrti sezoni še naprej smejali, ustvarjalci oddaje pa obljubljajo tudi novost. Vrnil se bo namreč lanski zmagovalec Tilen Artač, ki pa ga bomo tokrat gledali v povsem novi vlogi, čeprav ta še vedno ostaja skrivnost. »Produkcijska ekipa je že v nizkem startu, da zapluje v četrto sezono, v kateri nas znova čakajo nepozabne preobrazbe in spektakularni nastopi. Veseli smo, da bo imel prste vmes tudi Tilen Artač, ki ga bomo videli v nekoliko drugačni preobrazbi, kot smo ga bili vajeni doslej,« pravijo na Pop TV.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«