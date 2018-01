Denar, sveta vladar

Pred kratkim sem se pogovarjala s človekom, ki je cinično komentiral spremembo nazorov znancev, ki so mladost prežurali na Metelkovi in v tovarni Rog, hramih alternativne kulture. Zdaj, odrasli, z resnimi službami in posledično več denarja, pa se zavzemajo za njuno porušenje, ker gre tako ali tako za »brezvezne place«, na mestu katerih bi lahko stalo kaj boljšega. Moja prva reakcija na to je bila, da ne vem, kaj je huje – da prevzameš takšne nazore ali da nikoli ne odrasteš in po raznih prostorih za žuranje bluziš vse življenje (pod bluziš mislim »tam preživiš cel dan in noč«). A življenjski stil, recimo temu boema, v resnici velikokrat ni poljuben, ampak se ti zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin enostavno zgodi – medtem ko je način, kako začneš živeti, ko dobiš službo in denar, vedno posledica zavestne izbire. Tej zavestni izbiri pa skoraj neizogibno sledi sprememba značaja, ki se, žal, v veliko primerih spremeni na slabše.

Zakaj pravimo, da denar pokvari človeka? Ker predvsem olajša življenje, in ko dobiš dostop do vseh bonitet, ki jih omogoča bogastvo ali vsaj premožnost, si sčasoma vse težje predstavljaš, kako je bilo, ko teh možnosti nisi imel. Čeprav si se z avtobusom vozil ves faks, si zdaj lastnik avta in cijazenje po ljubljanskih cestah na troli je stvar preteklosti. Če se avto pokvari in moraš po spletu naključij (ker, recimo, taksija ni od nikoder) zopet na avtobus, ti gre gneča na živce, vsi uporabniki javnega prevoza pa navadni plebejci, s katerimi si si prisiljen deliti prostor. Ko imaš zdravstvene težave in bi na pregled čakal več kot pol leta, se ti zdi popolnoma samoumevno, da izbereš možnost samoplačnika. Prijatelju, ki finančno ni rojen pod srečno zvezdo, navdušeno razlagaš, kako so te v samoplačniški kliniki fino porihtali in da naj gre nujno na pregled tudi on, ne pa da se že skoraj eno leto muči z javnim zdravstvom. Otroke pošiljaš na zasebne šole in jih na veliko priporočaš znancem, čeprav veš, da si jih večina ne more privoščiti... pa še bi lahko naštevali. Ne gre za to, da bi pozabljal, da preostali niso v enako zavidljivi situaciji kot ti, ampak za to, da te to vse bolj briga. Z denarjem namreč pride občutek popolnoma nove moči, s tem pa tudi arogance.

Druga stvar: če si bil prej uboga para, ki je živela v najemniškem stanovanju in zadnji teden v mesecu jedla samo špagete, da bi prišparala, zdaj pa naenkrat vlečeš več tisoč evrov plače mesečno in voziš mercedesa (čeprav so takšni ekstremni preskoki redki, a naj malo karikiram), je zelo verjetno, da si moral za spremembo položaja garati – ali pa si, v primeru kakšnih sumljivih poslov, ki niso zahtevali veliko truda, samega sebe prepričal o tem. Naenkrat se ti zdi, da je že prav, da imaš ti ta denar, vsi drugi, ki še naprej životarijo, pa si ga očitno niso zaslužili, ker so nekaj naredili narobe. Pljuvanje čez neugledne prostore, kjer si se prej zabaval, je tipičen primer izražanja tega občutka. Ko si bil še mlad, neodgovoren in brez prebite pare, ni bilo povsem nič nenavadnega, da si na nekem žuru prebil vso noč. Nikomur ti ni bilo treba polagati računov, tisti denar za pivo si že napraskal, in to je bilo vse, kar te je zanimalo. Zdaj si tega niti slučajno ne moreš več privoščiti, ker imaš denar, službo in odgovornost. Kdo sploh potrebuje razpadajoče kleti za žure? Podrimo jih! Ko se greš enkrat na mesec zabavat, greš seveda v prave klube, po možnosti v VIP-prostor, ali pa se s podobno mislečimi ljudmi družiš doma, v urejenih stanovanjih. Svet je v ravnovesju, tistim, ki nimajo podobnega mnenja, pa ne moreš prav dosti pomagati. Naj grejo delat, služit denar, kolikor vejo in znajo, pa bo bolje.

Prva faza posedovanja denarja je torej: postal si kreten. K sreči obstaja možnost napredka, zato svet ni preplavljen samo z arogantnimi bogataši, ampak tudi z ljudmi, ki znajo pogledati onkraj velike vsote na svojem bančnem računu, razumeti tiste, ki ne morejo živeti tako kot oni, in delovati v obče dobro. A vseeno se bodo tega, da jih denar do neke mere definira, težko znebili. Če ne drugega, se bo to kazalo v samozadovoljstvu prav posebnega tipa: takšnega, ki izvira iz občutka varnosti in ki jih, četudi je komaj zaznavno, odločno ločuje od tistih, ki živijo v pomanjkanju. Denar pač vrti svet in na to za zdaj še težko vplivamo. Lahko pa vsaj prepoznavamo vzorce, na katere vpliva na nas, in jih poskušamo regulirati.