Denar je sveta vladar

Koper se je bleščal v svoji poletni prelesti. Iz zaliva je smrdelo kot že dolgo ne. Fizikalci iz pristanišča so v novih luknjah, lokalčkih, pili zasluženo pivo, ženske so bolščale tja proti Portorožu in sanjarile o princu, ki bi jih popeljal v življenje. Lizale so sladoled, mirile otroke, ki so navihano skakali med mizami, in morda skrivaj opazovale plakate, ki so vabili na festival Pesmi solin in lune.



»Nastopila bo vsa slovenska estrada. Nagrade za obiskovalce …,« so vabili plakati, s katerimi so prelepili skorajda vso Primorsko.

Mare je s fanti sedel za mizo in opazoval dogajanje ob morju, Bogdan ni in ni mogel prenehati žvižgati pesmi, s katero bodo jutri nastopili. Pravcati poletni hit, ki gre hitro v uho; med nastopajočimi se je že šušljalo, da bi utegnili fantje presenetiti vse in odnesti glavno nagrado. Nekaj je bilo v tem tudi spretno lansiranih čenč. Prava figa. Govorice so vlivale samozavest in vsi so v sebi kar nekako verjeli, da bodo zmagali.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«