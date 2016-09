Delovne počitnice Helene Blagne in njenega Kristjana

Pevka Helena Blagne je letošnje poletje izkoristila do zadnjega trenutka. Najprej se je s prijateljicami odpravila na neobljudene kraje, potem pa še s sinom na Ohrid. Medtem ko je mama navduševala občinstvo s svojimi koncerti, se je Kristjan zabaval po svoje. Sveže postriženi mladenič je raziskoval nočno življenje v tamkajšnjih diskotekah in spoznal nove zanimive lokacije za preživljanje prostega časa. Seveda sta si Helena in Kristjan vzela tudi čas le zase, obiskala tamkajšnje plaže ter uživala v odlični hrani in žgočem soncu. Helena nam je zaupala, da se rada vrača v to čarobno makedonsko mesto, kjer jo vselej toplo sprejmejo.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«