Deljena mnenja po oddaji: eni se zgražajo, drugi navdušeni

Po nedeljskem predvajanju oddaje Hipnoza: dobra zabava, ko so se tekmovalci zabavali hrano, so nas bralci dobesedno zasuli s komentarji in z mnenji. Medtem ko se mnogi zgražajo, pa se je oglasilo tudi veliko takih, ki jih oddaja zabava ali pa so ustvarjalcem stopili v bran in spomnili, da se veliko več hrane zavrže v večjih trgovskih središčih.

Kaj so zapisali bralci, preberite spodaj.

Pika: »Koliko otrok je lačnih? Zelo malo. Vsi otroci iz socialno ogroženih družin imajo v šoli malico in kosilo zastonj. Večina od teh, ki ima zastonj, s hrano dela grdo. Veliko teh sem na lastne oči videla, kako delajo s hrano. Pojejo samo sredico kruha, se zmrdujejo, ko jim ni jedilnik všeč, se s hrano obmetavajo. Če je kruh s semeni, se pritožujejo, da kje je beli kruh, sadja ne jedo, cela vedra hrane gredo nazaj v kuhinjo in le redki si vzamejo banano, jabolko ali mandarino. Jedli bi samo hrenovke, beli kruh in pico, pili pa čokoladno mleko. Se vprašam, ko gledam med dežurstvom, koliko od teh otrok je lačnih. Drugače pa ... ne podpiram obmetavanja s hrano, samo ko pa začnete o lačnih otrocih, sem mi pa lasje pokonci postavijo. Ker pri nas jih ni. V Sloveniji ne, dokler bom na lastne oči gledala, kako ti otroci delajo s hrano.«

Drago: »Strinjam se, da je oddaja neprimerna (pač amerikanizirana verzija) in bi jo treba ukiniti, pa ne samo zaradi obmetavanja s hrano, ampak zaradi koncepta samega. Ni pa res, da se vsa hrana iz trgovin zmeče stran, vsaj v Mariboru ne, kjer jo ob pomoči humanitarnih organizacij dobijo pomoči potrebni.«

Sonja: »Taka oddaja res ne sodi na TV. Zelo sem začudena, da so se sploh odločili za kaj takega. Že kot otroka so me učili, da je treba do hrane imeti spoštljiv odnos. Upam, da bodo oddajo umaknili iz programa.«

Milena: »Mislim, tu je šlo za nekaj kosov hrane, kaj pa hrana iz restavracij, trgovin, da ne govorim pekarn? To pa morajo nemoteno metati stran, namesto da bi nahranili lačne, ki se ne bi sramovali to pojesti.«

Cvetka: »Super oddaja, se že dolgo nisem tako nasmejala ...«

Bojan: »Spomin mi uide v leto 1991, leto gor ali dol, ko smo imeli eno televizijo in sem zvečer s starimi starši gledal le en program, ker ostalih antena ni lovila. Ob slabem vremenu se je slika poslabšala, potem pa smo morali iti naravnat anteno, malo desno, malo levo, še levo, levo, dosti, malo nazaj in ta proces je trajal. Skratka, če komu kaj ne paše, naj prestavi na kakšen drug program. Sprašujem se, ali smo še zdaj 30 let za časom!«

Igor: »Tudi jaz sem ogorčen po sinočnji oddaji. Da ne najdejo kakšnih boljših tem za hipnozo, kot je razmetavanje hrane po studiu, je absurd.«

Mihaela: »To pa res ni oddaja za nikamor!!«

Anica: »Moram reči, da tako neumne oddaje še nisem videla! In prav imajo tisti, ki se zgražajo, kako se dela s hrano, ki je tako draga in mnogi nimajo kaj v usta dati. Gledala sem samo prvo, ker sem se veselila, da prihaja kakšna dobra oddaja, ki jo vodi Boštjan, ki je odličen voditelj, in me čudi, da je to sploh sprejel! No, ampak za dober denar se vse naredi, če nam je všeč ali ne!«

Boris: »Oddaja hipnoza dobra zabava resnično presega meje dobrega okusa. Tudi moje mnenje je, da jo je treba umakniti.«

Darinka: »Komaj smo dobili dobro oddajo in že nekateri skačejo v zrak. Glejte, tudi kuharske oddaje imajo opravka s hrano in mislim, da je tudi ne pojedo ... Upam, da bodo dovolj iznajdljivi in ne bodo ukinili oddaje, ampak ne bo več hrana v hipnozi. Želim jim še naprej veliko uspeha in lepo pozdravljeni!«

Stane: »Oddaja hipnoza je neprimerna za zgled mladini. Ne gre toliko za vrednost uničene hrane, temveč za odnos do nje.«

Boris: »Lepo vas prosim, da takih oddaj v teh kriznih časih, kot so, ne predvajate. Igrati se s hrano je največja svinjarija.«

Zoran: »Super oddaja, že dolgo se nisem tako zabaval. Želim jim še naprej veliko uspehov.«



Damjan: »Pozdravljeni! Povejte onemu kekcu, da to, kolikor se tu hrane uniči, je nič od tega, koliko hrane dnevno ostane v velikih nakupovalnih centrih in koliko kruha ostane v posameznih pekarnah – vem iz lastnih videnj. Tako, da le tako naprej s to oddajo.«

Mojca: »Meni osebno je top. Posamezniki se pač vedno najdejo. Bi jih kar vprašala, kdaj, komu in kolikokrat so že komu pomagali, če so tako čustveni. Pa, jebela, saj to je šov. Česa vse še nismo videli na tv, pa se nihče ne pritožuje. Bi rada videla te posameznike, kaj nesejo v vrečki za smeti v kanto. Bolno. Sem že velikokrat videla, kako prosijo javno, na tv, radiu in podobno za pomoč, položnice, otroke, na mizi pa vidiš, da imajo cigarete, steklenice alkohola ... Ni komentarja. Zame je super in še naprej bom gledala z veseljem naprej.«

Darja: »Ne, oddaja me ni zabavala, moje mnenje je, da hipnoza ne sodi v zabavne oddaje.«