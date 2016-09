Dekleta v zibelki cvička

V Gadovi peči je potekala prva revija ženskih narodno-zabavnih ansamblov, na kateri so sodelovali ansambli Skrivnost, Frajerke, Kumske punce, Me tri do polnoči, Extra kvintet in Kvintet slovenskih deklet. Posebnost teh ansamblov je seveda ta, da so članice le dekleta. Te so organizatorji do šotora, v katerem se je vse dogajalo, pripeljali na traktorjih, ko so vkorakale v velik šotor, pa so bile v mimohodu deležne glasne spodbude vseh, ki so spremljali njihove nastope.



Prvi nastop in zmaga



Ocenjevala jih je tudi strokovna komisija, v kateri so bili Nuša Derenda, Slavko Avsenik mlajši, Toni Sotošek, Silvester Lopatič, Jožef Kerin in Vlado Podgoršek. Občinstvu se je najbolj prikupil Kvintet slovenskih deklet, drugi najboljši je bil po mnenju občinstva Extra kvintet, tretje pa članice ansambla Skrivnost, ki so bile tudi najboljše debitantke. Za najboljše besedilo (avtorice Vere Šolinc) so nagrado prejele Frajerke za skladbo Cviček, cviček, cviček, ki so osvojile tudi prvo mesto po mnenju strokovne komisije. Drugo mesto so zasedla dekleta Extra kvinteta, tretje pa je pripadlo Kvintetu slovenskih deklet.



Absolutne zmagovalke in prejemnice velike nagrade Gadove peči, Zupanove harmonike, so tako postale članice ansambla Extra kvintet, ki obstaja šele leto dni in v katerem so zbrana dekleta, stara od 17 do 28 let iz Koroške in Štajerske. Ansambel vodi harmonikarica Monika Osojnik, ob njej pa so še njena sestra Nuša, ki igra klarinet, pa Barbara Kovačič, Urška Potnik, Katarina Žlavs in Larisa Obretan. Na festivalu so se predstavile z Avsenikovo skladbo Nabrala bom šopek cvetja in s skladbo Gremo na Dolenjsko, ki sta jo zanje napisala Jože Burnik in Jože Galič. »To je bil naš prvi festival, zato smo tega, da smo postale absolutne zmagovalke, toliko bolj vesele. Ne nazadnje so bili tudi vsi drugi ansambli kakovostni,« je po festivalu dejala Nuša Osojnik.