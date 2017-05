Dejan Vunjak  bo repal

Dejan Vunjak in Chorchyp sta se v šovu Zvezde plešejo spoprijateljila in ostajata prijatelja, čeprav sta vmes postala tudi huda konkurenta.



Pred nekaj dnevi sta se namreč s soplesalkama uvrstila v finale. Romance z njima menda, vsaj tako zagotavljata, nimata, ali gre temu verjeti ali ne, je druga zgodba. Ne glede na to, kaj je res in kaj ne, pa sta se na plesnem parketu oba odrezala sila dobro. Še posebno če upoštevamo, da nihče od njiju zasebno ne pleše prav veliko in da sta tekmovala tudi s profesionalci. Dejan in soplesalka Tadeja sta za svoj čarlston, ki ju je izstrelil v finale, osvojila celo vseh možnih 40 točk in se vpisala v zgodovino tokratnega šova, saj jima je najvišjih 10 dal celo strogi Andrej Škufca!



Fanta pa imata še en skupni projekt. Luč sveta je namreč ugledal spot za novo Dejanovo skladbo Tina, pusti telefon, v katerem je poleg pevca glavno vlogo odigral tudi Chorchyp. »Zaradi treningov smo veliko skupaj, spoprijateljila sva se in dobil sem idejo, da ga povabim v spot,« pravi Dejan. Chorchyp je z veseljem privolil in kljub skoraj povsem natrpanemu urniku sta zgodbo skladbe prenesla še v slike. »Zgodbo smo kombinirali z mojimi veščinami. V Izoli sem hodil po rokah, vihtel samurajski meč, treniral borilne veščine in drugo. Zaradi spota sva morala nato divjati v Ljubljano na šov, pa sva zaradi pomanjkanja časa vsak svojo koreografijo s plesalkama vadila kar sredi Kopra,« pravi Chorchyp. Zaradi mične punce, ki je zaigrala telefonsko in internetno navdušenko Tino in ki jo je Dejan osvajal s kitaro, Chorchyp pa z mečem, se menda nista gledala nič postrani. Zdaj je na vrsti Dejan. Chorchyp ga je povabil, naj se poskusi v raperskih vodah, kjer je sicer doma on. Dejan je menda izziv sprejel, na rezultat pa bo treba še malce počakati.

