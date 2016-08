Dedek in vnukinja? Ne, zaljubljenca!

Srce ljubljanskega zlatarja Tomislava Lobode je že nekaj let oddano. Zanj lepo skrbi svetlolasa Ksenija Velić, ki o razmerju s pet desetletij starejšim izbrancem ni prav zgovorna, a toliko več povedo iskrice v njunih očeh, ko sta skupaj. Loboda, ki je bil petkrat poročen in je imel ob sebi vedno mlajše ženske, ne skriva, da neznansko uživa v pozornosti svoje najdražje. Nekateri pravijo, da si ženska in moški po letih razmerja postaneta podobna tudi fizično, in priznati moramo, da to pri Tomislavu in Kseniji drži kot pribito. Če ne bi vedeli, da je Ksenija, ki je pred kratkim dopolnila 31 let, zlatarjeva srčna izbranka, bi prisegli, da sta dedek in vnukinja. Podobnost je namreč tako zelo očitna.

