Debeluška v kopalkah: Kot bi kit padel v morje

Tekmovalci v resničnostnem šovu The Biggest Loser so si po prvih izgubljenih kilogramih zaželeli in prislužili malce sprostitve. V hiši, kjer bivajo, imajo na voljo tudi bazen in džakuzi, zato so skočili v kopalke in se namočili.

Medtem ko so moški brez zadržkov oblekli kopalke, so bile ženske nekoliko bolj zadržane. Ovijale so se v brisače, a so se jih kmalu otresle in skočile v vodo. Videti je bilo, da se je izmed vseh namakanja in razvajanja najbolj razveselila Mojca, ki je bila navdušena, da je lahko pokazala svoje nove kopalke.

»Dolgo smo čakali, da smo se malo sprostili od teh napornih telovadb. Ko smo bili v džakuziju, je bilo 'ful fajn', saj sem lahko pokazala svoje nove kopalke in kako plapola našitek gor in dol,« je v smehu dejala simpatična Mojca, ki se je celo opogumila in na 'bombico' skočila v bazen.

»Ko sem skočila v bazen, je bilo kot bi kit padel v morje,« se je na svoj račun pošalila tekmovalka, ki je v prvem tednu izgubila 4,4 kilograma.