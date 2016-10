Čvrsti Trebušak razkril, zakaj se poti že ob 7. uri zjutraj

Urednik oddaje Svet Gregor Trebušak je letošnjo akcijo Pro Plusa Mali koraki za velik cilj vzel tudi športno malo bolj zares. »Igram hokej in skvoš, ampak teči pa res nikoli nisem maral, zame je bil tek prava muka,« je priznal Gregor, ki pa kljub temu vsako leto odteče krajše razdalje na teku Mali koraki za velik cilj. Letos pa se je odločil, da bo bolj fit, zato je prav zaradi te tekaške preizkušnje začel trenirati že septembra. Petkrat na teden se zdaj ob 7. uri zjutraj v fitnesu poti z osebnim trenerjem, zato je prepričan, da na letošnji Korakih težav ne bo imel. Njegov cilj je 2. dan akcije preteči od studiev POP TV do Krtine, kjer živi, kar je okoli 20 kilometrov. Prvi dan je skupaj z drugimi kolegi tekel le simbolično, do Osnovne šole Sostro, pridružili pa so se mu še Miran Stanovnik, Metka Albreht, Miha Deželak z Radia 1 in kolegi iz redakcije.

Donacije za bolnike s cistično fibrozo, za katere tečejo letos, zbirajo do vključno 31. oktobra, donirate pa lahko s SMS-sporočili. Pošljite SVET (donirate 1 evro) ali SVET5 (5 evrov) na 1919 ali pokličite na 090 933 036 (donirate 2,99 evra).