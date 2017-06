Cvikl se bo moral v Londonu znajti s slovensko plačo

Na prvi pogled je življenje nekdanjega poslanca Milana M. Cvikla idilično: bela vila ob vznožju hriba blizu Ljubljanskega gradu, ki jo je poimenoval po osemnajst let mlajši ženi, vrsta visokih političnih položajev ... Na drugi pogled je videti manj srečen mož, ki s sabo gotovo nosi veliko skrbi. Potem ko mu je potekel mandat člana Evropskega računskega sodišča in je iskal službo, je pogorel na razpisih za vrsto visokih funkcij, za katere se je prijavil v iskanju službe, niti nekdanji šef Borut Pahor očitno z njegovim igranjem vloge generalnega sekretarja vlade ni bil tako zadovoljen, da bi ga nominiral za viceguvernerja Banke Slovenije.

Cvikl potrebuje službo, saj mora luksuz, ki stoji na grajskem hribu, še odplačati.



Službo pa Cvikl potrebuje, saj mora luksuz, ki stoji na grajskem hribu, šele odplačati, da bo v prenovljeni hiši povsem mirno spal. Na to je opozoril podjetnik Marjan Klajder, ki je lani jeseni Cvikla, ker mu je za obnovo ostal dolžan več kot 50.000 evrov, spravil pred ljubljansko okrožno sodnico Jadranko Juhart. Cviklu do želene nepremičnine ni zmanjkalo samo nekaj tisočakov ali nekaj deset tisoč evrov, gradbinec je govoril o 900 tisočakih dolga, potem je zemljiška knjiga razkrila 650 tisočakov. V zadnjih dneh, ko smo spet odprli uradne evidence, beremo, da mora Milan M. Cvikl, ki je edini lastnik nepremičnine, do konca oktobra leta 2026 banki vrniti 350.000 evrov. Zdaj je končno dobil službo, 1. avgusta odhaja v London. Tja ga pošilja vlada, ki ga je predlagala na položaj namestnika direktorja v konstituenčni pisarni Evropske banke za obnovo in razvoj. Medtem ko nekateri trdijo, da se mu bosta v mednarodni instituciji na Otoku cedila med in mleko, drugi pravijo, da bo, glede na standard v britanski metropoli, obsojen na skorjo kruha in vodo, saj bo na račun dobival le toliko, kolikor znaša slovenska funkcionarska plača. Sploh ker ima doma tako veliko obveznosti. Res pa je, da mu bomo davkoplačevalci častili najemnino. Vse do 31. julija 2020, ko mu poteče mandat.