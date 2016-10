Čustveni vrtiljak: Raayeva polsestra je šokirala Slovenijo

V zadnji oddaji Slovenija ima talent je Marjetka doživela dvojni šok. Najprej je na oder stopila 18-letna Klara, nato pa še 16-letna Aleksandra.

Za Klaro se je izkazalo, da Marjetkina učenka, ki ji ni povedala, da se bo preizkusila v šovu. Odpela je čustveno uspešnico Kelly Clarkson Piece by piece. »Preveč sem čustveno vpletena, ker se že dolgo poznava,« je dejala Marjetka.

Žiranti so bili navdušeni nad njenim nastopom, Marjetka pa je dejala, da je zanjo vzhajajoča zvezda, in dodala, da bi lahko vseeno malce lepše odpela. Marjetka je po njenem nastopu potočila tudi solze.

Raayeva polsestra obvlada

Naslednji, še večji šok pa je Marjetka doživela, ko je na oder stopila 16-letna Aleksandra, za katero se je izkazalo, da je Raayeva polsestra. Aleksandra je povedala, da Marjetka in Raay sploh ne vesta za njeno prijavo. Ko jo je Marjetka videla, je bila povsem šokirana.

»Sem proti temu nepotizmu. Ne samo da imamo Valič family, imamo še Volk family. Seveda te bomo strogo ocenili,« je pred začetkom dejal Lado.

Aleksandra je povedala, da se do zdaj še ni resno ukvarjala z glasbo. Deset let že namreč trenira namizni tenis in je v kategoriji do 18 let na prvem mestu.

Po nastopu pa so bili vsi presenečeni in osupli. »Ja, Aleksandra, super. Veš, koliko možnosti je bilo, da osramotiš Marjetko in Raaya, da se te 'familija' odreče? Cela štala, da se jaz krohotam in Slovenija privoščljivo govori, 'saj sem vedela'. Vsem si zaprla usta, zaradi česar sem zelo vesel,« je Lado komentiral njen nastop.

Ana je dejala, da je tak zvezdniški material, da je to noro, in da so prav zaradi njenih sorodstvenih vezi imeli visoka pričakovanja.