Čukur se z Niko seli v hrvaško Ibizo

Raper 6pack Čukur in njegova žena Nika zapuščata Maribor.



V štajerski prestolnici se je razvedelo, da se selita na Hrvaško. In to v Novaljo na otok Pag, kjer bosta po Bulvarjevih neuradnih informacijah v Zrćah, gre za hrvaško različico, vsaj tako se radi hvalijo južni sosedje, španskega razuzdanega zabavišča Ibize, vodila hostel in skrbela za vročo poletno zabavo.



Boštjan Čukur in njegova boljša polovica sta prava multipraktika: on je v štajersko prestolnico prišel iz Velenja, a ni samo raper, je tudi keramičar, ona pa je njegova menedžerka in sploh tista, ki vse uredi.



Odlična sta v organizaciji porok, valet oziroma maturantskih plesov in sploh vsakršnih zabav, ki trajajo do jutra. Da Čukurjeva Keramičarska Lirika, tako se namreč imenuje njegovo podjetje, cveti, pričajo tudi poslovni rezultati. Lani je imel več kot 76 tisočakov prihodkov, kar je skoraj trikrat toliko, kot jih je imel štiri leta prej. Par je pred časom v mariborski industrijski coni odprl celo keramičarski showroom, zdaj pa je pred njima dolgo in vroče, delovno poletje.