Čuki z novo skladbo

Ob začetku šolskega leta so Čuki posneli novo pesem. »Pesem nosi naslov Urca in nas bo vse šolsko leto opozarjala na to, kako je vsak trenutek treba izkoristiti in ga uživati na polno, hkrati pa od mladostniških let odnesti čim več znanja,« je ob izidu povedal Jože Potrebuješ. Čuki so tudi že posneli videospot, ki bo kmalu na ogled. Pesem Urca se bo vrtela tudi v priljubljeni otroški oddaji Ribič Pepe, ki se z novimi epizodami in dogodivščinami vrača na male zaslone nacionalne televizije v začetku oktobra.