Čuki presenetili svojega Vinka

Snežnemu metežu navkljub, ki je minuli petek popolnoma ohromil Slovenijo, je čukom – Jožetu Potrebuješu, Matjažu Končanu in Jerneju Tozonu uspelo pripraviti presenečenje za Vinka Cankarja, ki je praznoval okrogli 60. rojstni dan. »Res vse, kar smo si zamislili in kar si je zamislil naš slavljenec, ni uspelo. A je bil prav zato njegov praznik tak poseben dan, ki si ga bo naš Vinko dobro zapomnil. Ne nazadnje tudi po tem, da kar nekaj povabljenih, še posebno tistih s Krasa, ki jih je povabil v Podlipo pri Vrhniki, kjer je doma, ni bilo, saj je bila primorska avtocesta zaradi izrednih vremenskih razmer nekaj časa celo popolnoma zaprta,« nam je povedal Jože Potrebuješ, ki rojstni dan praznuje prav danes. Že čez slab teden, v četrtek, 26. januarja, bo 41. rojstni dan praznoval Matjaž Končan, le dan za tem, v petek, 27. januarja, pa še Jernej Tozon, ki bo star 37 let.



A ostanimo pri Vinku in njegovem jubileju. Čuki so kar dolgo razmišljali, kaj neki mu naj podarijo. Vinko ni le glasbenik, znano je, da tudi zelo lepo riše in rad občuduje dela znanih slikarjev, zato so mu čuki v preteklosti že podarili potovanje v Pariz, kjer sta si z ženo ogledala številne galerije in druge znamenitosti. Doma pa je Vinko predvsem ljubeč mož in oče petih otrok, štirih hčera in enega sina. Kadar ga ne zanese v gore, doma obdeluje njive in skrbi za ovce, odlično se znajde tudi v kuhinji. Tudi čuke rad preseneča s svojimi poslasticami. A za tokratni jubilej čukom ni kuhal, saj so se dogovorili, da bodo raje počakali na toplejše dni, ko se bodo lahko zbrali na pikniku. In s čim jim je uspelo presenetiti Vinka? »Dobro ga poznamo in o njem vemo skoraj vse. Tudi tega nismo pozabili, kako žalosten je bil, ko je pred dobrima dvema mesecema ostal brez svoje psičke, ki je poginila zaradi starosti. In po dolgem premišljevanju in temeljitem posvetu z njegovimi domačimi, predvsem ženo, smo sklenili, da mu čuki podarimo novo psičko – z imenom Megi. Je pasme border collie, škotska mejna ovčarka, ki je posebej primerna za čuvanje ovac. In zdaj smo pomirjeni, ker vemo, da bo lahko Vinko, ki ima doma veliko ovac, bolj mirno spal,« nam je zaupal Potrebuješ. Psičko so kar dolgo iskali, potem pa jo vendarle našli pri nekih vzrediteljih s Ptuja. Trenutek, ko je Vinko zagledal čuke s psičko v naročju, je neopisljiv. Ja, milo se mu je storilo, kakopak. Je pa tudi že obljubil, da bo Megi izšolal, da bo res prava čuvajka. Ganljivih trenutkov pa je bilo še več. Tudi ko so Vinku zapeli njegovi otroci. A ko so prinesli v hišo Megi, se je vse vrtelo le še okoli nje.



Čuki pa kljub praznovanju rojstnih dni ne počivajo. Pravijo, da jih letos čaka kar velik projekt, a podrobnosti za zdaj še ne želijo razkriti. Trenutno snemajo novo skladbo, in to prvič v studiu kingstonovca Zvoneta Tomca. Še vedno so ponosni na pesem Živela ženin in nevesta, ki so jo posneli, da jo bodo lahko igrali na porokah. Nič manj udarna ni skladba z naslovom Zdaj pa kozarce vsi v zrak, ki je nekakšna napitnica, posvečena Sloveniji, tudi Uspavanko, s katero so se lani predstavili na festivalu Slovenska polka in valček in se z njo med valčki zavihteli na drugo mesto, poslušalci še vedno radi slišijo. Posneli pa jih bodo še nekaj, tako da jih bo do konca leta dovolj, da bodo lahko izdali še en album.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.