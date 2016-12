Čuki po stotih porokah pred oltarjem

Kot vsi vemo, sta dva Čuka še samska – pevec Jernej Tozon in klaviaturist Matjaž Končan. Jože ima z ženo Andrejo polnoleten zakonski staž, Vinko pa s Slavko že skoraj 30-letnega. Kdaj bosta Jernej in Matjaž stopila pred oltar, bo pokazal čas, so se pa Čuki, ki pogosto igrajo na porokah, in sicer so slavje popestrili približno stotim parom, med drugim Nataši Pinoza, Saši Einsiedler in Anžetu Kopitarju, odločili, da bodo končno posneli pesem, ki slavi ženina in nevesto. Prepričani so, da bo pesem Živela ženin in nevesta postala stalnica poročnih obredov in bo prav prišla tudi njim, če ne prej, pa takrat, ko se bosta poročila Jernej in Matjaž.

