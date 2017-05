Čukec Miha doživel pravi angelski krst

Pa smo tudi uradno dobili novega čukca, multiinstrumentalista Miho Novaka, ki se je medijem prvič predstavil na terasi restavracije Angel s pogledom na ljubljansko Šiško. Spogledljiv, na trenutke rahlo sramežljiv, po besedah preostalih članov skupine pa zelo navihan fant, se je moral v rekordno kratkem času naučiti vse njihove uspešnice. Bilo je intenzivno, vendar se je izplačalo, še posebno ker so ga Čuki res toplo sprejeli. To se vidi tudi po fotografijah, kjer ga gledajo kot pravega angelčka. Sploh z Jernejem Tozonom sta hitro našla skupni jezik in nenehno tuhtata, kaj bi lahko ušpičila šefu Jožetu. Ta se počuti še mlajšega, zdaj ko velja za najstarejšega člana zasedbe, čeprav jih po trebušnih mišicah sodeč vse prekaša. Miha se bo moral tudi glede golote sprostiti, saj je za Čuke znano, da se vsaj enkrat na leto razgalijo in tako navdušijo svoje oboževalke. Kaj pod oblekami skriva Korošec, bomo morda izvedeli že to poletje.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«