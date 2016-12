Čuk Jože svari hčerko: Čim dlje od šopka!

Kljub temu da smo Čukov vajeni na večjih odrih, še vedno zasledimo, da zaigrajo na kakšni poroki. V svoji 28 let dolgi karieri so igrali na mnogih. Med drugim tudi na eni najeminentnejših porok pri nas, ko se je poročil Anže Kopitar. Pred kratkim pa so posneli videospot za pesem Živela ženin in nevesta.

»Že ko smo snemali pesem, je bilo kar jasno, kakšen mora biti videospot. V njem je prikazan eden od čudovitih slovenskih običajev: lovljenje šopka. In v videospotu vidimo točno ta trenutek oziroma to, kaj si dekleta predstavljajo, ko čakajo in si želijo, da bi ujele šopek,« je povedal Jože Potrebuješ. Med družicami, ki se potegujejo za šopek, lahko opazimo tudi njegovo starejšo hčerko Petro, ki je letos postala polnoletna.

Zaščitniški oče

Ponosni oče Jože je seveda poskrbel, da šopek ni pristal v njenih rokah, saj se Petra letos šele pripravlja na maturantski ples. Povedala nam je sicer, da še nima fanta, kakšno simpatijo pa že, je poudaril oče Jože. »Za zdaj pa še čim dlje od šopka,« je še dodal v šali.

Slovenci imamo torej novo uspešnico, ki bo novoporočence spremljala na porokah. Kolikokrat na leto? Naj kot zanimivost dodamo, da je v Sloveniji letno med šest in sedem tisoč porok. Povprečna starost ženina je okrog 32, neveste pa malo manj kot 30 let.